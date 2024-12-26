В МИД Эстонии прокомментировали инцидент с отключением электрокабеля

Министр отметил, что расследование находится на ранней стадии, однако уже известно, что нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, у которого мог быть незакрепленный якорь, был сопровожден в финский порт пограничной охраной. Судно задержали по подозрению в повреждении подводного электрокабеля.