Лукашенко заявил, что в Белоруссии разместят 10 «Орешников»

«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — мы разместим и больше», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста, видеофрагмент беседы опубликован в Telegram-канале «Юнашев Live».
«[Это] с запасом», — добавил белорусский лидер.
Лукашенко после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске 6 декабря сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина разместить «Орешник» на территории республики. Как заявил российский лидер, поставку комплекса можно будет осуществить во второй половине 2025 года. Позднее Лукашенко проинформировал, что Белоруссия располагает примерно 30 площадками для возможного размещения «Орешника».