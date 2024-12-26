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Лукашенко заявил, что в Белоруссии разместят 10 «Орешников»

ИГОРА /Ленинградская область/, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике может быть размещено 10 российских ракетных комплексов «Орешник», и допустил, что в будущем это количество может увеличиться.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — мы разместим и больше», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста, видеофрагмент беседы опубликован в Telegram-канале «Юнашев Live».

«[Это] с запасом», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске 6 декабря сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина разместить «Орешник» на территории республики. Как заявил российский лидер, поставку комплекса можно будет осуществить во второй половине 2025 года. Позднее Лукашенко проинформировал, что Белоруссия располагает примерно 30 площадками для возможного размещения «Орешника».

Лукашенко Александр