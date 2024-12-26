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Лукашенко: Беларусь разместит десяток комплексов «Орешник»

Российский президент ранее обещал поставить Беларуси новейшие гиперзвуковые российские ракетные комплексы в 2025 году.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Беларусь готова разместить десяток российских ракетных комплексов «Орешник» на своей территории, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Орешник» в Беларуси

О размещении «Орешника» в Беларуси стало известно после заседания Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря в Минске. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что считает это возможным и добавил, что комплексы могут передать во второй половине 2025 года.

Появление системы в республике может стать ответом на решение США и Германии разместить американские ракеты средней и меньшей дальности в ФРГ, о котором ранее заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Лукашенко Александр
Путин Владимир