Лукашенко: Беларусь разместит десяток комплексов «Орешник»

О размещении «Орешника» в Беларуси стало известно после заседания Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря в Минске. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что считает это возможным и добавил, что комплексы могут передать во второй половине 2025 года.