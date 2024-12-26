«Может, телевизора не будет, чтобы вы выступали». Лукашенко и Пашинян устроили пикировку из-за отказа делегации Армении прилететь на саммит ЕАЭС в Минск

Александр Лукашенко предложил следующий саммит ЕАЭС провести в Минске в конце мая 2025 года, потому что Беларусь в предстоящем году будет председательствовать в органах ЕАЭС. При этом президент Беларуси предложил приехать на саммит наблюдателей при ЕАЭС, а не ограничиваться видеоконференцией.