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«Может, телевизора не будет, чтобы вы выступали». Лукашенко и Пашинян устроили пикировку из-за отказа делегации Армении прилететь на саммит ЕАЭС в Минск

Лукашенко и Пашинян поспорили из-за отказа Армении лететь на саммит ЕАЭС в Минск.

Источник: Комсомольская правда

О споре между президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 26 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге рассказала БелТА.

Александр Лукашенко предложил следующий саммит ЕАЭС провести в Минске в конце мая 2025 года, потому что Беларусь в предстоящем году будет председательствовать в органах ЕАЭС. При этом президент Беларуси предложил приехать на саммит наблюдателей при ЕАЭС, а не ограничиваться видеоконференцией.

Никол Пашинян сразу предупредить, что Армения примет участие в предстоящем саммите в формате видеосвязи. На что Александр Лукашенко отреагировал так:

«А что за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — сказал президент Беларуси и отметил, что предложение армянской стороны будет рассмотрено.

«А что тут рассматривать? Вы не можете рассматривать мое заявление, потому что мое заявление не подлежит рассмотрению», — парировал Никол Пашинян.

«Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы выступали», — ответил ему белорусский президент.

«Это проблема», — парировал Никол Пашинян.

Кстати, Александр Лукашенко заявил, что на саммите ЕАЭС решили вопрос повышения зарплаты (подробности здесь).