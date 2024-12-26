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Санду сменила состав президентской администрации — указ

Президент Молдовы Майя Санду произвела замену своих советников.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду произвела кадровые перестановки в составе своего аппарата и подписала соответствующий указ, сообщили в администрации президента.

Некоторые советники продолжат работать в тех областях, которыми они уже занимаются, а другие возьмут на себя новые задачи.

Санду приняла отставку Ирины Готишан, занимавшей должность пресс-секретаря, Юлианы Кантараджиу, советника по охране окружающей среды, и Анжелы Брашовяну, советника по культуре.

Игорь Захаров, который до сих пор был советником по европейским делам и стратегическим коммуникациям, станет пресс-секретарем и советником по общественным коммуникациям.

Ольга Рошка займет пост советника по внешней политике и европейским делам.

В ходе итоговой пресс-конференции Майя Санду призналась, что недовольна работой некоторых своих советников, и поэтому могут последовать кадровые перестановки. По ее словам, основные проблемы возникли в сфере коммуникации.