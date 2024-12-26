Санду сменила состав президентской администрации — указ

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду произвела кадровые перестановки в составе своего аппарата и подписала соответствующий указ, сообщили в администрации президента.
Некоторые советники продолжат работать в тех областях, которыми они уже занимаются, а другие возьмут на себя новые задачи.
Санду приняла отставку Ирины Готишан, занимавшей должность пресс-секретаря, Юлианы Кантараджиу, советника по охране окружающей среды, и Анжелы Брашовяну, советника по культуре.
Игорь Захаров, который до сих пор был советником по европейским делам и стратегическим коммуникациям, станет пресс-секретарем и советником по общественным коммуникациям.
Ольга Рошка займет пост советника по внешней политике и европейским делам.
В ходе итоговой пресс-конференции Майя Санду призналась, что недовольна работой некоторых своих советников, и поэтому могут последовать кадровые перестановки. По ее словам, основные проблемы возникли в сфере коммуникации.