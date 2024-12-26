Глава Самары Носков: «Нужно полностью обновить парк общественного транспорта»

Новый глава Самары Иван Носков поделился о своих планах в городе и программе действий на ближайшие годы. Он считает особенно важным работать в команде и нести коллегиальную ответственность. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.
«Среди основных проблем в Самаре отмечу изношенность коммунальных сетей, проблемы с общественным транспортом, высокую загруженность автодорог, точечную застройку, застройку новых микрорайонов без соцучреждений, недостаточное количество благоустроенных общественных пространств, спортобъектов
Планируется синхронизировать графики ремонта сетей и дорог, чтобы не вскрывать новое дорожное покрытие, менять подход к формированию бюджета, привлекать средства национальных проектов, проанализировать на эффективность все программы поддержки малого бизнеса, восстанавливать историческую часть города.
«Необходимо полностью обновить парк общественного транспорта, проверить на эффективность маршруты, исключить дублирующие, увеличить социальные маршруты и синхронизировать их работу с межмуниципальными», — сказал глава Самары.
Напомним, 26 декабря 2024 года в Самаре избрали нового мэра города. Кандидатуру Ивана Носкова поддержали единогласно, ранее он был главой Дзержинска. Всего на конкурс по выбору мэра Самары было подано семь заявок. В финал прошли двое кандидатов.