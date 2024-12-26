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Лукашенко заявил, что Беларусь получит пока что десяток комплексов «Орешник»

Лукашенко назвал число ракетных комплексов «Орешник», которые Россия передаст Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря, отвечая на вопрос журналиста, назвал число ракетных комплексов «Орешник», которые Россия передаст Беларуси, сообщает БелТА.

«Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим их больше», — подчеркнул президент Беларуси.

Мы писали, что Александр Лукашенко и Никол Пашинян устроили пикировку из-за отказа делегации Армении прилететь на саммит ЕАЭС в Минск: «Может, телевизора не будет, чтобы вы выступали» (здесь подробнее). А еще Александр Лукашенко заявил, что на саммите ЕАЭС решили вопрос повышения зарплаты (подробности здесь).