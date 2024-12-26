Лукашенко заявил, что Беларусь получит пока что десяток комплексов «Орешник»

Мы писали, что Александр Лукашенко и Никол Пашинян устроили пикировку из-за отказа делегации Армении прилететь на саммит ЕАЭС в Минск: «Может, телевизора не будет, чтобы вы выступали» (здесь подробнее). А еще Александр Лукашенко заявил, что на саммите ЕАЭС решили вопрос повышения зарплаты (подробности здесь).