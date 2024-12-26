Глава Борисоглебска Андрей Пищугин покидает пост

Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с господином Пищугиным. На ней глава администрации рассказал социально-экономической ситуации в округе и о развитии муниципалитета: за последние восемь лет в округе построили два детских сада, ледовую арену, лыжероллерную трассу и зал бокса, а также привели в порядок десять парков и скверов. Также власти отремонтировали инженерные сети, коммуникации и около 150 км дорог.
Судя по сообщению правительства, господин Пищугин покидает пост в связи с переходом на работу в «коммерческие структуры». Александр Гусев просьбу главы администрации об отставке поддержал.
Андрей Пищугин был назначен и.о. главы администрации Борисоглебска в марте 2016 года, в июне того же года он выиграл конкурс на эту должность. До этого он руководил Воробьевским районом. Предыдущий глава Борисоглебска Алексей Кабаргин решил уйти в отставку после обсуждения с тогдашним губернатором Алексеем Гордеевым «вопросов к работе местной власти». Они возникли после поступления многочисленных жалоб населения райцентра на борисоглебскую администрацию. В 2021-ом губернатор Александр Гусев поддержал решение о переизбрании Андрей Пищугина на посту. Он выиграл конкурс, на котором за него проголосовало большинство депутатов.
Накануне появления информации об отставке господина Пищугина депутат местной гордумы Вячеслав Владимиров рассказал о проведении оперативных мероприятий в администрации. Официально следственные органы о них не сообщали.