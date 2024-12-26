Глава Борисоглебска Андрей Пищугин покидает пост

Андрей Пищугин был назначен и.о. главы администрации Борисоглебска в марте 2016 года, в июне того же года он выиграл конкурс на эту должность. До этого он руководил Воробьевским районом. Предыдущий глава Борисоглебска Алексей Кабаргин решил уйти в отставку после обсуждения с тогдашним губернатором Алексеем Гордеевым «вопросов к работе местной власти». Они возникли после поступления многочисленных жалоб населения райцентра на борисоглебскую администрацию. В 2021-ом губернатор Александр Гусев поддержал решение о переизбрании Андрей Пищугина на посту. Он выиграл конкурс, на котором за него проголосовало большинство депутатов.