Воронежский губернатор назвал размер своей пенсии

— У меня пенсия — 20 200 рублей. Президент также уделяет внимание вопросам доходов пенсионеров. Индексация происходит два раза в год, наверное, пока полностью проблема не решается, хотя немного положение пенсионеров улучшается. Мы сейчас последние несколько лет опережающими темпами увеличиваем прожиточный минимум на территории региона, а за этим тянутся все пособия, которые мы выплачиваем семьям с низким достатком. Причем повышения там идут на 15%, на 20%, на 30%. Эту практику мы будем продолжать, ведь это делать необходимо, — отметил глава региона.