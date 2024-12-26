Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский губернатор назвал размер своей пенсии

Александр Гусев стал пенсионером досрочно.

Источник: РИА "Воронеж"

В четверг, 26 декабря, губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что стал пенсионером в 50 лет. Глава региона вышел на пенсию досрочно, так как трудился в условиях, вредных для здоровья, не менее десяти лет (он работал на предприятии «Воронежсинтезкаучук» более 20 лет. — Прим. РИА «Воронеж»). Кроме того, на момент достижения губернатором пенсионного возраста не была принята пенсионная реформа.

— У меня пенсия — 20 200 рублей. Президент также уделяет внимание вопросам доходов пенсионеров. Индексация происходит два раза в год, наверное, пока полностью проблема не решается, хотя немного положение пенсионеров улучшается. Мы сейчас последние несколько лет опережающими темпами увеличиваем прожиточный минимум на территории региона, а за этим тянутся все пособия, которые мы выплачиваем семьям с низким достатком. Причем повышения там идут на 15%, на 20%, на 30%. Эту практику мы будем продолжать, ведь это делать необходимо, — отметил глава региона.

Ранее стало известно, что в Воронежской области с 1 января 2025 года на 7,3% проиндексируют пенсии работающих и неработающих пенсионеров в соответствии с предполагаемым уровнем фактической инфляции. Однако рост выплат будет разным у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился.