В НАТО призвали к расследованию авиакатастрофы в Актау

«Наши мысли и молитвы с семьями и жертвами рейса J28243 Azerbaijan Airlines. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и призываем к полному расследованию», — написала представитель в посте.
Самолет J28243 Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, не смог приземлиться в чеченской столице: рейс не приняли из-за тумана и перенаправили в Махачкалу.
По версии Росавиации, из-за столкновения со стаей птиц командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. Неподалеку от города самолет потерпел крушение.
В авиакатастрофе погибли 38 из 67 находившихся на борту человек, в том числе два члена экипажа. 29 человек выжили, в том числе три члена экипажа. Личности погибших продолжают устанавливать.