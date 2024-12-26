Две области временно отменяют местный сбор за пересечение границы

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Власти Брестской и Гродненской областей приняли решение временно отменить местный сбор за пересечение границы, об этом сообщили пресс-службы облисполкомов.
По информации Брестского облисполкома, взимание местного сбора будет отменено на период с 1 по 31 января 2025 года. Соответственно в январе при пересечении пункта пропуска в этом регионе не нужно предъявлять документы об уплате сбора.
«Порядок взимания местного сбора за пересечение границы с 1 февраля 2025 года будет определен дополнительно», — говорится в сообщении.
Главное финансовое управление Гродненского областного исполнительного комитета также сообщило об отмене с 1 января 2025-го местного сбора за пересечение границы, отметив при этом что его планируется ввести вновь в I квартале будущего года.
«Обращаем внимание, что в течение I квартала 2025 года местный сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска планируется ввести вновь, о чем будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.