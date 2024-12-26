Пашинян и Лукашенко обменялись колкостями на заседании ВЕЭС

Премьер Армении во время заседания заявил, что его делегация не поедет на саммит в Минске в следующем году.
Лукашенко в связи с этим задал вопрос: «А что за проблема?».
«Что у вас за проблема? Далеко до Минска? Или некому вас подвезти? Ну мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — ответил белорусский лидер.
Пашинян сказал ему, что уже выступал с заявлением о своём решении. Лукашенко пообещал «рассмотреть это заявление», потому что в Минске «может не быть телевизора» для дистанционного участия.
«Что тут рассматривать? Вы не можете рассмотреть моё заявление, потому что заявление это не подлежит рассмотрению… Я понимаю, что, может, у вас появились проблемы ещё и с телевизорами», — сказал армянский премьер.
Пашинян в июне заявил, что ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию до тех пор, пока пост президента там занимает Александр Лукашенко. По словам армянского премьера, «один из членов ОДКБ» заявлял, что «желал» победы Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.
Как отметил официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз, Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, как бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние силы.