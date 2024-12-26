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«Пусть покупают, платят деньги и восстанавливают нормальные отношения». Лукашенко высказался о дешевом российском газе для Европы

Лукашенко: только идиоты не воспользуются возможностью купить дешевый газ из РФ.

Источник: Комсомольская правда

В кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря, отвечая на вопрос журналиста: «Европа откроется скоро?», президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение насчет дешевого российского газа для Европы. Фрагмент видео разместил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Конечно откроется, а куда деваться? Вы почитайте, что говорит будущий канцлер ФРГ. Мы не дети, мы знаем, что такое дешевый газ. Это только идиоты могут этим не воспользоваться», — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко напомнил, что есть одна нитка газопровода, которую не успели взорвать, и по этой нитке 25 миллиардов кубов газа Россия может продавать в Европу.

Белорусский лидер сказал, что спрашивал у президента России Владимира Путина, готовы ли россияне продавать в Европу газ и тот ответил: «Мы всегда были готовы».

«Поэтому пусть покупают, платят деньги Росси и восстанавливают нормальные отношения (не во имя России, она без них справится, мы тоже), пусть восстанавливают нормальные отношения во имя своей экономики», — резюмировал Александр Лукашенко.

Мы писали, что Лукашенко и Пашинян устроили пикировку из-за отказа делегации Армении прилететь на саммит ЕАЭС в Минск. «Может, телевизора не будет, чтобы вы выступали» (все подробности здесь).