Воронежский губернатор назвал главное политическое событие 2024 года

— Мне очень легко дать ответ на этот вопрос, так как выборы главы государства стали главным событием для жизни всей страны, а возможно, одним из главных для всего мира. Мне кажется, мы очень достойно провели эту кампанию. По крайней мере, тот рекордный результат, который получил наш президент, говорит о том, что граждане разделяют те задачи, которые он ставит, и те подходы, которые он применяет для их реализации, — поделился губернатор.