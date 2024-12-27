Воронежский губернатор назвал главное политическое событие 2024 года

Губернатор Воронежской области, отвечая на вопрос о том, какое политическое событие 2024 года он считает главным, назвал выборы президента РФ. Об этом Александр Гусев сообщил в ходе пресс-конференции об итогах деятельности в уходящем году.
— Мне очень легко дать ответ на этот вопрос, так как выборы главы государства стали главным событием для жизни всей страны, а возможно, одним из главных для всего мира. Мне кажется, мы очень достойно провели эту кампанию. По крайней мере, тот рекордный результат, который получил наш президент, говорит о том, что граждане разделяют те задачи, которые он ставит, и те подходы, которые он применяет для их реализации, — поделился губернатор.
Говоря о главном экономическом событии года, Александр Гусев назвал стабильность, которая была и есть. По его мнению, в регионе было достаточно событий, связанных с запуском новых производств.
— Но главное — то, что мы сумели стабильность сохранить. По нашим оценкам, по итогам 2024 года рост регионального валового продукта составит 4%. Это очень хороший рост в нынешних условиях, — подчеркнул глава региона.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что после запуска всех площадок воронежской особой экономической зоны бюджет региона будет получать 2,5 млрд рублей ежегодно.