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Губернатор Воронежской области рассказал, с кем встретит Новый год

Планами Александр Гусев поделился на итоговой пресс-конференции.

Источник: пресс-служба правительства Воронежской области (из архива)

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал в ходе итоговой пресс-конференции о том, что Новый, 2025 год встретит с семьей и своими институтскими друзьями. По его словам, такой формат — уже традиция.

— Один раз — по-моему, в 2005 году — я встречал Новый год не в Воронеже. А так я всегда встречаю этот праздник дома. У нас с моими друзьями с института — четыре семьи — сложилась традиция отмечать этот праздник вместе. И, как правило, это происходит у меня дома, — поделился глава региона.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что губернатор Александр Гусев вместе со своими заместителями принял участие в акции «Елка желаний». С праздничного дерева в здании областного правительства глава региона снял четыре шара с мечтами детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.