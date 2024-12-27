Губернатор Воронежской области рассказал, с кем встретит Новый год

— Один раз — по-моему, в 2005 году — я встречал Новый год не в Воронеже. А так я всегда встречаю этот праздник дома. У нас с моими друзьями с института — четыре семьи — сложилась традиция отмечать этот праздник вместе. И, как правило, это происходит у меня дома, — поделился глава региона.