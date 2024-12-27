Губернатор Воронежской области рассказал, с кем встретит Новый год

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал в ходе итоговой пресс-конференции о том, что Новый, 2025 год встретит с семьей и своими институтскими друзьями. По его словам, такой формат — уже традиция.
— Один раз — по-моему, в 2005 году — я встречал Новый год не в Воронеже. А так я всегда встречаю этот праздник дома. У нас с моими друзьями с института — четыре семьи — сложилась традиция отмечать этот праздник вместе. И, как правило, это происходит у меня дома, — поделился глава региона.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что губернатор Александр Гусев вместе со своими заместителями принял участие в акции «Елка желаний». С праздничного дерева в здании областного правительства глава региона снял четыре шара с мечтами детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.