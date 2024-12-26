Путин раскрыл, что в 2021 году ему предлагал Байден по Украине

В Женеве в июне 2021 года прошла первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По итогам переговоров было решено вернуть послов России и США в места их службы. Также Путин сообщил, что Москва и Вашингтон настроены на поиск решений проблемных вопросов в отношениях двух стран, и уточнил, что во время переговоров не было никакого давления ни с одной из сторон. «Встреча была конкретной, предметной», — пояснил президент.