Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС введет санкции против «теневого флота РФ» из-за инцидента в Балтийском море

БРЮССЕЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Евросоюз намерен ввести новые санкции против так называемого теневого флота России из-за инцидента в Балтийском море. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Источник: AP 2024

«Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, для воздействия на этот флот», — отмечается в нем.

Кроме того, Евросоюз усиливает защиту подводных кабелей сообщества из-за инцидента в Балтийском море. «В ответ на эти инциденты мы увеличиваем усилия по защите подводных кабелей, включая улучшенный обмен информацией, новые технологии обнаружения (нарушений — прим. ТАСС), а также возможности подводного ремонта и международное сотрудничество», — говорится в заявлении.

Как подчеркивается в документе, Брюссель работает с финскими властями над расследованием: «Мы работаем с финскими властями над текущим расследованием. Мы полностью солидарны с Финляндией, Эстонией и Германией».

Инциденты с кабелями в Балтийском море

25 декабря энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке, причины инцидента выясняются. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании доложили о повреждении трех кабелей между этими странами. 17—18 ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля. Один связывает Германию с Финляндией, другой — Швецию с Литвой.

Между Финляндией и Эстонией проложены два комплекта подводных силовых кабелей постоянного тока высокого напряжения. EstLink 1 был введен в эксплуатацию в 2007 году, EstLink 2 — в 2014-м. В 2022 году сообщалось о начале реализации проекта EstLink 3, который планируется завершить к 2035 году. Длина EstLink 2 превышает 170 км, из которых около 147 км пролегают под водой вдоль северной части Финского залива.

EstLink 2 уже выходил из строя в январе 2024 года. Его работоспособность восстановили лишь в сентябре.

ЕС
санкции