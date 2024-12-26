ЕС введет санкции против «теневого флота РФ» из-за инцидента в Балтийском море

«Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, для воздействия на этот флот», — отмечается в нем.
Кроме того, Евросоюз усиливает защиту подводных кабелей сообщества из-за инцидента в Балтийском море. «В ответ на эти инциденты мы увеличиваем усилия по защите подводных кабелей, включая улучшенный обмен информацией, новые технологии обнаружения (нарушений — прим. ТАСС), а также возможности подводного ремонта и международное сотрудничество», — говорится в заявлении.
Как подчеркивается в документе, Брюссель работает с финскими властями над расследованием: «Мы работаем с финскими властями над текущим расследованием. Мы полностью солидарны с Финляндией, Эстонией и Германией».
Инциденты с кабелями в Балтийском море
25 декабря энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке, причины инцидента выясняются. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании доложили о повреждении трех кабелей между этими странами.
Между Финляндией и Эстонией проложены два комплекта подводных силовых кабелей постоянного тока высокого напряжения. EstLink 1 был введен в эксплуатацию в 2007 году, EstLink 2 — в 2014-м. В 2022 году сообщалось о начале реализации проекта EstLink 3, который планируется завершить к 2035 году. Длина EstLink 2 превышает 170 км, из которых около 147 км пролегают под водой вдоль северной части Финского залива.
EstLink 2 уже выходил из строя в январе 2024 года. Его работоспособность восстановили лишь в сентябре.