ЕС введет санкции против «теневого флота РФ» из-за инцидента в Балтийском море

Между Финляндией и Эстонией проложены два комплекта подводных силовых кабелей постоянного тока высокого напряжения. EstLink 1 был введен в эксплуатацию в 2007 году, EstLink 2 — в 2014-м. В 2022 году сообщалось о начале реализации проекта EstLink 3, который планируется завершить к 2035 году. Длина EstLink 2 превышает 170 км, из которых около 147 км пролегают под водой вдоль северной части Финского залива.