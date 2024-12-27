Путин подвел итоги саммита СНГ и заседания ВЕЭС

ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, подводя итоги двух дней работы в Ленинградской области, где проходили саммит лидеров стран СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщил, что страны-участницы стали ближе друг к другу.
«Что касается работы последних двух дней, то можно сказать коротко: мы стали ближе друг другу», — сказал Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС.
Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составах. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.