Кадыров заявил о попытках «расшатать» Узбекистан

Мирзиёев занимает пост президента Узбекистана с 2016 года, до этого он был премьером республики. В 2021 году политик переизбрался на второй срок, а в 2023-м, после референдума о поправках в Основной закон, инициировал досрочные выборы. В июле 2023 года он вновь был переизбран президентом Узбекистана. Поскольку все предыдущие сроки после внесения поправок в Конституцию не учитываются, Мирзиёев потенциально может оставаться у власти до 2037 года.