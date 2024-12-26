Европа не способна соблюдать санкции против России, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Европейские страны не способны или не желают строго соблюдать санкции против России, а такие партнеры США, как Индия, увеличивают импорт российской нефти до рекордных объемов, что приносит Москве значительные финансовые поступления, пишет газета New York Times.