Глава Дзержинска провел экстренное совещание из-за аварии на подстанции «Западная»

Глава Дзержинска Михаил Клинков провёл экстренное совещание, посвящённое аварии на подстанции «Западная» и её последствиям. Без света на несколько часов остались жители многоквартирных домов, не было электричества и в социальных учреждениях.
Коммунальная авария произошла 25 декабря. Через 3,5 часа электричество в дома дзержинцев вернулось. Однако в момент подключения новая авария произошла на водоводе на ул. Строителей, там сорвало водный насос. Без воды остались 8 домов и 2 детских сада, дороги в районе коммунальной аварии стало заливать водой, которая замерзала.
26 декабря Михаил Клинков встретился с начальником Дзержинского района электрических сетей ПАО «Россети Центр и Приволжье» и директорами департаментов ЖКХ и дорожного хозяйства. В рамках совещания глава города химиков отметил, что Дзержинск нуждается в обновлении системы электроснабжения. В последний раз реконструкция на подстанции происходила в 2009 году. Поэтому Михаил Клинков намерен обратиться в ПАО «Россети Центр и Приволжье», чтобы организация предоставила актуальные данные по коммуникациям для понимания объема срочных и перспективных ремонтных работ.
Также Михаил Клинков поблагодарил энергетиков, которые в короткие сроки смогли вернуть дзержинцам электроснабжение.
Ранее мы писали о коммунальной аварии в доме на проспекте Кирова в Нижнем Новгороде, где из-за прорыва трубы с кипятком просел фундамент.