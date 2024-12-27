Глава Дзержинска провел экстренное совещание из-за аварии на подстанции «Западная»

26 декабря Михаил Клинков встретился с начальником Дзержинского района электрических сетей ПАО «Россети Центр и Приволжье» и директорами департаментов ЖКХ и дорожного хозяйства. В рамках совещания глава города химиков отметил, что Дзержинск нуждается в обновлении системы электроснабжения. В последний раз реконструкция на подстанции происходила в 2009 году. Поэтому Михаил Клинков намерен обратиться в ПАО «Россети Центр и Приволжье», чтобы организация предоставила актуальные данные по коммуникациям для понимания объема срочных и перспективных ремонтных работ.