Максим Коновалов и Елена Лапушкина поздравили детей в Доме ребёнка

На территории колонии расположен Дом матери и ребенка, где находятся дети осужденных женщин до 4 лет. Они как и все дети ждут праздника. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева Максим Ковалев поздравил малышей и вручил им новогодние подарки, а мамам пожелал скорейшего освобождения и законопослушного поведения в будущем. Осуждённые мамы поблагодарили руководство региона и УФСИН за заботу о детях.