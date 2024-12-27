Воронежский губернатор призвал проводить отбор среди трудовых мигрантов

«Мигранты нам нужны трудовые. Другое дело, что мы не должны пускать сюда, в Россию, всех, кто захотел приехать. Мы должны отбирать тех, кто нам нужен. Отсюда вот эта тема так называемого организованного набора — она как никогда актуальна. И к ней много раз подступались, но почему-то она не двигалась. Мне кажется, сейчас многое решится как раз в этом плане, когда будут набирать людей, которые не только смогут работать, но захотят принять наш уклад жизни, захотят учить язык. Если приедут семьями, будут учить языку своих детей, и, соответственно, будут наши законы соблюдать», — сказал Гусев в ходе итоговой пресс-конференции.