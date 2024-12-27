Воронежский губернатор призвал проводить отбор среди трудовых мигрантов

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Трудовые мигранты нужны, но власти должны выбирать, в ком действительно есть потребность, а не впускать всех желающих, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Мигранты нам нужны трудовые. Другое дело, что мы не должны пускать сюда, в Россию, всех, кто захотел приехать. Мы должны отбирать тех, кто нам нужен. Отсюда вот эта тема так называемого организованного набора — она как никогда актуальна. И к ней много раз подступались, но почему-то она не двигалась. Мне кажется, сейчас многое решится как раз в этом плане, когда будут набирать людей, которые не только смогут работать, но захотят принять наш уклад жизни, захотят учить язык. Если приедут семьями, будут учить языку своих детей, и, соответственно, будут наши законы соблюдать», — сказал Гусев в ходе итоговой пресс-конференции.
Губернатор добавил, что если власти поставят «забор достаточно плотный», то будут приезжать только самые низкоквалифицированные люди, которые будут «на каких-то подсобных работах трудиться». Этот вариант Гусев считает самым плохим.
«Лучше идти через процедуры прозрачные. Вот мы понимаем, кого мы хотим завезти, и понимаем, где они будут работать, чтобы они не оказались здесь у нас бесконтрольными», — отметил Гусев.
Глава региона, приводя в пример Узбекистан и его жителей, выразил мнение, что если не привлекать трудовых мигрантов из этой страны, Россия их потеряет. По словам губернатора, они уже смотрят «не совсем в нашу сторону, а могут просто отвернуться».
В вопросах с мигрантами «рубить наотмашь» нельзя, а нужно «аккуратно подходить», считает Гусев.