Трамп вышлет нелегальных мигрантов, чьи дети родились в США

«Проблема вот в чем. Вы знали, что находились в стране незаконно, решив иметь ребенка. Так что это вы поставили свою семью в такое положение», — сказал Хоман The Washington Post.
Команда Дональда Трампа намерена вернуться к практике содержания семей нелегальных мигрантов с детьми в заключении. Для этого будут сооружать временные постройки с «мягкими» условиями.
Мигранты составляют 15,2% от общего населения страны. По данным The New York Times, последний раз такое высокое значение фиксировалось в 1890 году.