В Грузии исключили шансы оппозиции на повторную эскалацию ситуации в стране

«Нет никакого шанса [на эскалацию ситуации]. Самое главное, что нейтрализован насильственный ресурс примерно из 500 человек», — уточнил он. По словам Кобахидзе, когда нет ресурса совершить насилие, у оппозиции нет никакого шанса на то, чтобы произошла эскалация ситуации.