Лукашенко и Пашинян вступили в перепалку на саммите ЕАЭС

Премьер-министр Армении и президент Белоруссии вступили в словесную пикировку во время неформального саммита лидеров стран СНГ в Ленинградской области. Поводом стало участие делегации Армении в следующем саммите ЕАЭС в Минске. Пашинян заявил, что будет участвовать дистанционно, на что Лукашенко ответил, что может «организовать доставку делегации, если нужно». За полгода до этого Пашинян заявлял, что он не поедет в Белоруссию до тех пор, пока у власти там находится нынешний президент страны.