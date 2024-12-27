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Кадыров прокомментировал покушение на экс-чиновника в Узбекистане

Кадыров назвал покушение на экс-чиновника в Узбекистане прозападным сценарием.

Источник: © РИА Новости

ГРОЗНЫЙ, 27 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ситуацию вокруг покушения на бывшего чиновника Комила Алламжонова в Узбекистане «прозападным сценарием» и тревожным звонком.

Он обратил внимание, что спустя два месяца появилась еще одна «несостоявшаяся жертва» этого инцидента, чиновник Дмитрий Ли.

«Уверен, что весь этот переполох используется определенной стороной изнутри для каких-то своих далеко идущих закулисных игр. В любом случае настоятельно советую всем заинтересованным не притягивать к разного рода козням чеченский след», — написал Кадыров.

Он пояснил, что считает важным тщательно расследовать это происшествие, но также и проверить следователей.

По словам главы Чечни, все происходящее — это «первый тревожный и с виду безобидный звонок о том, что готовится вокруг действующего президента Узбекистана» Шавката Мирзиеева. При этом, уверен он, ситуация похожа на типичный сценарий цветных революций, который «всегда начинается с небольших конфликтов».

«В этом конкретном случае я отчетливо вижу, как идет информационный удар по преданным президенту людям, по репутации надежных соратников. На фоне возникшего шума касательно “покушения” некоторые СМИ аккуратно запустили еще одну байку о том, что дочь президента и его зять могут претендовать на власть», — считает Кадыров.

Глава Чечни предположил, что этот сценарий может угрожать властям страны.

Ранее пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана сообщала, что в Ташкентской области ночью 26 октября двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover. Никто не пострадал. В некоторых интернет-изданиях появились сообщения, что в машине находился Комил Алламжонов, до недавнего времени работавший руководителем департамента информационной политики администрации президента Узбекистана, а ранее — заместителем главы администрации президента, директором агентства информации и массовых коммуникаций и пресс-секретарем президента. В сообщениях говорилось, что в машину стреляли недалеко от дома Алламжонова. Кадыров сообщал о попытках связать данный инцидент с чеченцами и назвал его «провокационным вбросом», притянутым «за уши» прозападными СМИ.

Кадыров Рамзан