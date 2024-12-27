Кадыров прокомментировал покушение на экс-чиновника в Узбекистане

Ранее пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана сообщала, что в Ташкентской области ночью 26 октября двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover. Никто не пострадал. В некоторых интернет-изданиях появились сообщения, что в машине находился Комил Алламжонов, до недавнего времени работавший руководителем департамента информационной политики администрации президента Узбекистана, а ранее — заместителем главы администрации президента, директором агентства информации и массовых коммуникаций и пресс-секретарем президента. В сообщениях говорилось, что в машину стреляли недалеко от дома Алламжонова. Кадыров сообщал о попытках связать данный инцидент с чеченцами и назвал его «провокационным вбросом», притянутым «за уши» прозападными СМИ.