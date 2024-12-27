Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя, отметив, что они являются надежным звеном в системе безопасности государства.
Президент отметил, что спасатели по первому сигналу спешат на помощь людям, которые оказались в беде, оперативно ликвидируют последствия природных и техногенных ЧС.
«Российские спасатели и сейчас — надежное звено в системе безопасности России», — добавил Путин.
Ранее Путин заявлял, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, повышение благосостояния семей является приоритетной целью в России.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готовит традиционное новогоднее обращение к россиянам.