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При ударе Израиля по зданию рядом с больницей в Газе погибли 50 человек

Удар нанесли израильские ВВС.

Около 50 человек стали жертвами удара ЦАХАЛ по зданию, расположенному у больницы Камаль Адван на севере сектора Газа, заявил директор медучреждения Хусам Абу Сафия.

Он уточнил, что погибли пять медработников.

«Около 50 человек, включая пятерых медработников больницы Камаль Адван, погибли в результате бомбардировки самолётами Израиля здания, соседнего к больнице», — сказал Хусам Абу Сафия.

Заявление распространил Минздрав палестинского анклава.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удар по медучреждению на севере сектора Газа при помощи роботов, начинённых взрывчаткой роботов. Атаке подверглась больница Камаль Адван. Травмы получили не менее 20 человек.

Также стало известно, что при ударе Израиля по жилым домам в Газе погибли свыше 60 человек.