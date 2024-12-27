The Guardian: Столтенберг стал сопредседателем Бильдербергского клуба

По ее данным, необходимость избрания нового сопредседателя клуба возникла в связи с уходом из жизни в сентябре бывшего советника банка Goldman Sachs нидерландского экономиста Виктора Хальберштадта, который ранее занимал эту должность. Отмечается, что вторым сопредседателем форума является член совета директоров одного из крупнейших в мире рекламных агентств Publicis канадская предпринимательница Мари-Жозе Кравис.
В организационный комитет форума, который в следующий раз пройдет в июне 2025 года в Стокгольме, вошли более 30 человек, включая бывшего председателя совета директоров компании Google Эрика Шмидта, председателя правления шведского военно-промышленного концерна SAAB Маркуса Валленберга, экс-главу британской службы внешней разведки MI6 Джона Сойерса и американского журналиста Фарида Закария.
Согласно изданию, Столтенберг, занимавший должность премьер-министра Норвегии в 2000—2001 годах и в 2005—2013 годах, посещал заседания клуба с 2002 года. После ухода с поста генсека НАТО он был назначен главой Мюнхенской конференции по безопасности. The Guardian предположила, что приход Столтенберга на руководящую позицию может свидетельствовать о стремлении Бильдербергского клуба стать более открытым для публики объединением. При этом издание указало, что экс-генсек НАТО в новой роли намерен «укрепить трансатлантические связи» на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа.
Первая встреча Бильдербергского клуба состоялась в 1954 году в отеле «Бильдерберг» в нидерландском Остербеке для выработки общего подхода западных элит к «коммунистической угрозе». Ежегодно в форуме принимают участие около 120 видных политиков и бизнесменов. Мероприятия проходят в закрытом формате, а об их итогах не сообщается. В связи с этим Бильдербергский клуб породил много теорий заговора, сторонники которых называют его аналогом «мирового правительства».