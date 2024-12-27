The Guardian: Столтенберг стал сопредседателем Бильдербергского клуба

Согласно изданию, Столтенберг, занимавший должность премьер-министра Норвегии в 2000—2001 годах и в 2005—2013 годах, посещал заседания клуба с 2002 года. После ухода с поста генсека НАТО он был назначен главой Мюнхенской конференции по безопасности. The Guardian предположила, что приход Столтенберга на руководящую позицию может свидетельствовать о стремлении Бильдербергского клуба стать более открытым для публики объединением. При этом издание указало, что экс-генсек НАТО в новой роли намерен «укрепить трансатлантические связи» на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа.