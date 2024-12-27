Маск заявил, что США обанкротятся, если не смогут помешать росту госдолга

Соединенным Штатам грозит банкротство в случае, если американские власти не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом государственного долга. Об этом в социальных сетях заявил бизнесмен Илон Маск.
Так миллиардер отреагировал на пост букмекерской платформы Kalshi, в котором говорилось, что США испытывают серьезную проблему с расходами и имеют растущий госдолг в размере 36 трлн долларов. При этом она отметила, что эту проблему сможет решить новый департамент по достижению госэффективности, который в скором времени возглавит Маск.
«Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся», — сказано в сообщении предпринимателя.
Ранее американская палата представителей Конгресса не приняла законопроект, который бы временно продлевал финансирование правительства США и повышал потолок госдолга.
До этого Маск прокомментировал прогноз о росте государственного долга США, заявив о риске банкротства государства.