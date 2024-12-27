Маск заявил, что США обанкротятся, если не смогут помешать росту госдолга

Так миллиардер отреагировал на пост букмекерской платформы Kalshi, в котором говорилось, что США испытывают серьезную проблему с расходами и имеют растущий госдолг в размере 36 трлн долларов. При этом она отметила, что эту проблему сможет решить новый департамент по достижению госэффективности, который в скором времени возглавит Маск.