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Маск заявил, что США обанкротятся, если не смогут помешать росту госдолга

Миллиардер высказался в социальных сетях.

Источник: Аргументы и факты

Соединенным Штатам грозит банкротство в случае, если американские власти не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом государственного долга. Об этом в социальных сетях заявил бизнесмен Илон Маск.

Так миллиардер отреагировал на пост букмекерской платформы Kalshi, в котором говорилось, что США испытывают серьезную проблему с расходами и имеют растущий госдолг в размере 36 трлн долларов. При этом она отметила, что эту проблему сможет решить новый департамент по достижению госэффективности, который в скором времени возглавит Маск.

«Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся», — сказано в сообщении предпринимателя.

Ранее американская палата представителей Конгресса не приняла законопроект, который бы временно продлевал финансирование правительства США и повышал потолок госдолга.

До этого Маск прокомментировал прогноз о росте государственного долга США, заявив о риске банкротства государства.