Генсек ООН Гутерриш осудил эскалацию напряженности между Израилем и Йеменом

Генсек ООН Антониу Гутерриш осуждает эскалацию напряженности между Израилем и Йеменом. Об этом сообщила его пресс-служба.
Уточняется, что сегодня были нанесены авиаудары израильских войск по аэропорту Саны, портам в Красном море и электростанциям в Йемене.
«Удары, как сообщается, привели к многочисленным жертвам, в том числе по меньшей мере трем убитым и десяткам пострадавших», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что генсек крайне обеспокоен рисками дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и призывает все стороны прекратить боевые действия.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщал, что не пострадал в результате израильского авиаудара по международному аэропорту Йемена в Сане, где он в этот момент находился.
До этого стало известно, что не менее четырех человек погибли, 16 ранены в результате ударов Израиля по территории Йемена.