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Экс-мэр Владивостока Пушкарев убыл в зону СВО

Осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев убыл в зону СВО.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек — РИА Новости. Осужденный по делам о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев убыл в зону СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Омельченко.

В октябре он сообщал агентству, что Пушкарев подписал контракт с минобороны.

«Да, мой доверитель находится в зоне проведения СВО», — сказал Омельченко.

В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.

В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима.