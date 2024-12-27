Посол рассказал о визите Си Цзиньпина в Россию в 2025 году

В октябре министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что отношения России и Китая сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает общим интересам двух стран и их народов. До этого Си Цзиньпин оценил отношения РФ и КНР. Он заявил, что за прошедшее десятилетие взаимодействие двух государств приобрело беспрецедентный и уникальный характер.