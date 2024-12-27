В Афганистане заявили о гибели 52 человек после удара Пакистана

52 человека погибли в результате удара Пакистана по афганской территории, заявил министр по делам границ и племён Афганистана Нурулла Нури.
Он уточнил, что ВВС Пакистана нанесли удар по уезду Бармаль, который расположен в провинции Пактика.
«Основываясь на том, что мы наблюдали на месте и в ходе бесед с жителями, на данный момент у нас есть информация о 51 или 52 мучениках, около 40 раненых и разрушенных четырёх-пяти домах», — цитирует его слова РИА Новости.
Нури подчеркнул, что жертвами бомбардировки стали мирные жители.
«Пакистанские авиаудары были направлены против беженцев из Вазиристана. Нам следует выяснить, с какими целями были совершены эти нападения, и это без сомнения станет ясно», — сказал он.
Министр добавил, что в настоящее время проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Кабуле прогремел взрыв. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.
* Запрещённая в РФ террористическая группировка.