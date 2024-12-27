Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малинен: Финляндия и Швеция капитулируют в случае конфликта РФ и НАТО

В случае вооружённого конфликта в Северной Европе будут лишь государства, потерпевшие поражение.

Швеции и Финляндии придётся капитулировать в случае «прямого столкновения» с Российской Федерацией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Он отреагировал на заявление Североатлантического альянса о манёврах ВС Норвегии в «горных зимних условиях».

«Если дело дойдёт до столкновения РФ и НАТО, Финляндия и Швеция будут вынуждены капитулировать», — написал Малинен в соцсети X*.

По его утверждению, в случае вооружённого конфликта в Северной Европе будут лишь государства, потерпевшие поражение.

Малинен выразил мнение, что российская сторона может нанести удары по Стокгольму и Финляндии «Орешником» и «тактическим ядерным оружием».

Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что украинский конфликт может завершиться только после капитуляции Вооружённых сил Украины.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.