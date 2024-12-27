WP: Трамп призывом к ЕС помогать Украине намекнул на сокращение поддержки от США

По данным издания, Трамп оказывает давление на страны Европы с целью увеличения их вклада в помощь Киеву. Это, как отмечено в статье, может быть предупреждением о возможном сокращении американской поддержки, подчеркивающее важность США как основного спонсора Украины. Такая стратегия избранного американского президента направлена на то, чтобы переложить больше ответственности за конфликт на Евросоюз, сделали вывод в WP.