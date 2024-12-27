Путин: связь РФ с КНДР отвечает коренным интересам народов обеих стран

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающими праздниками председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Подробности озвучило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Президент РФ отметил, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна отвечает коренным интересам народов двух государств. Российско-корейские отношения с лета этого года находятся на новом уровне.
«Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве заложило условия для фундаментального расширения взаимовыгодного сотрудничества во всех важных областях», — указал Путин.
По его словам, в новом году стороны будут продолжать сотрудничество. Они сблизят свои совместные усилия по борьбе с угрозами и вызовами со стороны внешних сил.
Также Путин пожелал коллеге и его семье здоровья и счастья. Обратился российский лидер с наилучшими пожеланиями и к народу Северной Кореи.
Ранее Владимир Путин направил поздравление президенту Сербии Александру Вучичу с наступающим Новым годом и Рождеством. Он подчеркнул стратегии партнерства между двумя странами.