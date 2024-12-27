После завершения украинского конфликта Зеленского ждёт суд, но он может до него не дожить, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Гагин подчеркнул, что Зеленского следует судить за хищение денежных средств, предоставленных Киеву западными государствами.
Кроме того, Гагин выразил мнение, что данные деньги расхищали и сами западные партнёры Киева.
«Участь Зеленского не завидна. Скорее всего, расхищение этих средств было совместным с руководством этих западных стран. Я не думаю, что этот человек доживёт до суда в такой ситуации, в этих условиях», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Эксперт отметил, что после завершения конфликта к кабинету Зеленского придут и украинские, и западные прокуроры.
«К нему придут прокуроры тех стран, гуманитарную, финансовую и военную помощь которых он расхищал вместе со своим кабинетом», — добавил Гагин.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что атрибутами власти Зеленского являются «боль, кровь и слёзы» и насильственная мобилизация.