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Гагин: Зеленского после ждёт суд, но до него он может не дожить

По словам эксперта, после завершения конфликта к кабинету Зеленского придут и украинские, и западные прокуроры.

Источник: Аргументы и факты

После завершения украинского конфликта Зеленского ждёт суд, но он может до него не дожить, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

Гагин подчеркнул, что Зеленского следует судить за хищение денежных средств, предоставленных Киеву западными государствами.

Кроме того, Гагин выразил мнение, что данные деньги расхищали и сами западные партнёры Киева.

«Участь Зеленского не завидна. Скорее всего, расхищение этих средств было совместным с руководством этих западных стран. Я не думаю, что этот человек доживёт до суда в такой ситуации, в этих условиях», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что после завершения конфликта к кабинету Зеленского придут и украинские, и западные прокуроры.

«К нему придут прокуроры тех стран, гуманитарную, финансовую и военную помощь которых он расхищал вместе со своим кабинетом», — добавил Гагин.

Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что атрибутами власти Зеленского являются «боль, кровь и слёзы» и насильственная мобилизация.