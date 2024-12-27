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Институт госуправления Куинси призвал США к переговорам по Украине

Украинский конфликт уже привел к большим человеческим жертвам и лишил дома многих людей.

Источник: Аргументы и факты

Соединенным Штатам нужно заняться дипломатией вместо требований о мобилизации все новых граждан Украины. Об этом в своих социальных сетях сообщил американский Институт ответственного государственного управления Куинси.

«Американские чиновники требуют от Украины мобилизовать граждан во возрасте 19−25 лет — однако местные жители против этого. Пришло время для дипломатии», — сказано в сообщении.

Также там отметили, что украинский конфликт уже привел к большим человеческим жертвам и лишил дома многих людей.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к консультациям с администрацией избранного американского лидера Дональда Трампа по Украине.

До этого депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин сообщал, что украинский конфликт может завершиться тем, что Россия получит области с русскоговорящим населением, а Украина откажется от планов вступления в НАТО.