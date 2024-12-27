Черта бедности изменилась в Казахстане

«С 1 января 2025 года черта бедности определена в размере 35% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи, но не ниже 70% от величины регионального прожиточного минимума, рассчитанного за указанный квартал», — говорится в документе.