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Черта бедности изменилась в Казахстане

Министр труда приказом от 20 декабря 2024 года внесла изменения в приказ от 19 мая 2023 года «Об определении размера черты бедности», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«С 1 января 2025 года черта бедности определена в размере 35% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи, но не ниже 70% от величины регионального прожиточного минимума, рассчитанного за указанный квартал», — говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 6 января 2025 года.

Напомним, ранее планировалось определять черту бедности с 1 января 2025 года в размере 50% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи.

закон