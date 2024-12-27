Губернатор Андрей Бочаров поучаствовал в подведении итогов развития регионов

На совещании, которое возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, подвели итоги работы в уходящем году.
В 2024 году Волгоградской области нарастили объемы жилищного строительства. Этот показатель приблизился к отметке в 1 млн квадратных метров. За последние 6 лет в регионе появились более 1000 объектов капитального строительства, спорта и благоустройства.
В регионе активно используют возможности нацпроектов и госпрограмм. С их помощью привели в порядок более 450 км трасс разного уровня, обновили 12 мостов и путепроводов.
В текущем году запустили движение по участкам автообхода Волгограда и третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу — элементам транспортно-логистического коридора «Север — Юг». Успехи региона отметили на федеральном уровне дипломами и символическим «Золотым катком» за достижение высоких показателей нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Модернизируется и система общественного транспорта. Более 500 новых троллейбусов, автобусов, электробусов и трамваев уже обслуживают пассажиров, сообщили в администрации Волгоградской области.