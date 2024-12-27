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Губернатор Куйвашев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с праздником

27 декабря профессиональный праздник отмечают российские спасатели.

Губернатор Свердловской области поздравил сотрудников и ветеранов службы МЧС с профессиональным праздником, отметив, что быть спасателем — значит в числе первых приходить на помощь людям.

«Не страшась рисков, сотрудники МЧС ежегодно проводят тысячи успешных операций по ликвидации аварий, пожаров, наводнений и техногенных катастроф», — сказал Евгений Куйвашев, поблагодарив свердловских спасателей за самоотверженный труд, ответственность и добросовестность.

Глава региона пожелал действующим спасателям и ветеранам МЧС успехов, здоровья и благополучия.