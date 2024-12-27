Чиновники и депутаты будут обходиться дороже волгоградцам в 2025 году

В частности, на функционирование органов власти Волгограда в этом году предусмотрен 1 миллиард 689 миллионов 652 тысячи рублей. В 2024 году этот показатель составлял 1 миллиард 481 миллион 604 тысячи рублей.
Для Волжского в 2025 году выделили 549 миллионов 102 тысячи. В этом году для функционирования органов власти городского округа было предусмотрено 481 миллион 491 тысячу рублей. В Камышине содержание чиновников и депутатов обойдется в 177 миллионов 581 тысячу рублей (было 155 миллионов 715 тысячи рублей), а в Михайловке — 137 миллионов 625 тысяч.
Из районов Волгоградской области больше всего получат Городищенский, Среднеахтубинский, Калачевский и Палласовский. Например, Городищенскому и Среднеахтубинскому выделят 89 миллионов 165 тысяч рублей. Фроловский, Чернышковский, Алексеевский, Даниловский и некоторые другие районы на содержание депутатов и чиновников могут потратить 47 миллиона 62 тысячи рублей. Котовскому, Еланскому, Ленинскому, Светлоярскому районам, согласно нормативов, выделят по 66 миллионов 875 тысячи рублей.
Увеличат траты и на функционирование сельских поселений. Самая маленькая сумма составит 3 миллиона 191 тысячу рублей. В 2024 году она была меньше — 2 миллиона 798 тысячи.
Увеличение расходов связано в том числе с индексацией окладов муниципальных служащих, а также с подорожанием товаров и услуг для функционирования органов местного самоуправления.
Справка. Нормативы утверждаются в том числе и для оплаты труда депутатов, а также выборных должностных лиц и муниципальных служащих. Средства также предназначены для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в частности, на закупку автомобилей стоимостью выше 2 миллионов рублей (в прошлом году было 1,5 млн), мебели, оргтехники, оплату коммунальных услуг, связи