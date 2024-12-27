Чиновники и депутаты будут обходиться дороже волгоградцам в 2025 году

Справка. Нормативы утверждаются в том числе и для оплаты труда депутатов, а также выборных должностных лиц и муниципальных служащих. Средства также предназначены для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в частности, на закупку автомобилей стоимостью выше 2 миллионов рублей (в прошлом году было 1,5 млн), мебели, оргтехники, оплату коммунальных услуг, связи и т. д. При этом администрациям рекомендовано тратить на содержание депутатов и контрольно-счетных органов не более 7% от средств, которые выделены на целое муниципальное образование.