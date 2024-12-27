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Глава Похвистневского района Юрий Рябов досрочно ушел в отставку

Руководитель одного из районов Самарской области ушел с должности по состоянию здоровья.

Источник: соцсети

Юрий Рябов, глава Похвистневского района, досрочно ушел в отставку. Такое решение приняло собрание представителей района. Сам Юрий Рябов написал об этом на своей странице ВКонтакте.

— Такое решение было принято в связи с состоянием здоровья, — уточнил экс-глава муниципального района и поблагодарил региональные власти, жителей района за совместную плодотворную работу.

Юрий Рябов возглавлял Похвистневский район 13 лет, а всего в муниципальной службе проработал 25 лет. Кто сменит его на посту, пока не известно. Сейчас обязанности главы района исполняет первый заместитель Сергей Черкасов.