Глава Похвистневского района Юрий Рябов досрочно ушел в отставку

Юрий Рябов, глава Похвистневского района, досрочно ушел в отставку. Такое решение приняло собрание представителей района. Сам Юрий Рябов написал об этом на своей странице ВКонтакте.
— Такое решение было принято в связи с состоянием здоровья, — уточнил экс-глава муниципального района и поблагодарил региональные власти, жителей района за совместную плодотворную работу.
Юрий Рябов возглавлял Похвистневский район 13 лет, а всего в муниципальной службе проработал 25 лет. Кто сменит его на посту, пока не известно. Сейчас обязанности главы района исполняет первый заместитель Сергей Черкасов.