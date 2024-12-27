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Какие предложения Шавкат Мирзиёев выдвинул на саммите ЕАЭС?

За последние несколько лет Узбекистан в качестве государства-наблюдателя наладил плодотворное взаимодействие с ЕАЭС по 22 направлениям. В этом году товарооборот со странами Союза вырос на 11%.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 26 декабря в качестве наблюдателя. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с кубинским лидером приняли участие в саммите ЕАЭС в качестве глав государств-наблюдателей при Союзе.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходило в курортном комплексе «Игора» под Санкт-Петербургом. В нем приняли участие президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Встреча началась в узком составе, а затем продолжилась в расширенном формате.

Речь шла о дальнейшем углублении интеграции в ЕАЭС, устранении барьеров и ограничений на внутреннем рынке, гармонизации законодательства в финансовой сфере, либерализации единого рынка услуг. Еще один актуальный вопрос — формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.

В начале своего выступления президент отметил, что за последние несколько лет Узбекистан в качестве государства-наблюдателя наладил плодотворное взаимодействие с ЕАЭС по 22 направлениям. В этом году товарооборот со странами Союза вырос на 11%.

В октябре с Евразийской экономической комиссией Узбекистан принял новый трехлетний План, в который вошли порядка сорока конкретных мероприятий в таких сферах, как торговля, промышленность, финансовый сектор, агрокомплекс, транспорт и другие. Узбекистан также подключился и намерен активно участвовать в отраслевых программах в области цифровизации торговли и грузоперевозок, внедрения электронной коммерции, борьбы с климатическими изменениями. Кроме того, Правительство тщательно готовится к очередному, четвертому заседанию совместной Рабочей группы.

Шавкат Мирзиёев предложил провести эту встречу в Узбекистане в марте следующего года.

Также президент обозначил приоритетные направления для расширения сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.

Это реализация скоординированных мер для поэтапного устранения торговых барьеров. Мирзиёев предложил на экспертном уровне проработать вопрос подписания соглашения о неприменении на взаимной основе тарифных и нетарифных ограничений в торговле между Узбекистаном и ЕАЭС.

Президент подтвердил готовность в ближайшее время провести консультации по сближению систем технического регулирования, с принятием Плана практических действий.

По его словам, расширение торговых операций также будет способствовать участие Узбекистана в подписываемом Соглашении о единой системе таможенного транзита.

Также отметил важность ускорения согласования договоренностей об электронном обмене данными о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы наших стран.

«Заинтересованы в подключении к механизмам и инструментам поддержки программ промышленной кооперации и локализации производства, запущенным в рамках Объединения. Кроме того, для формирования надежных финансовых источников продвижения совместных проектов в начале следующего года планируем завершить процедуры и вступить в Евразийский банк развития», — сказал Мирзиёев.

Кроме того, узбекский лидер подтвердил готовность усилить системное взаимодействие в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также совместно проработать вопросы подключения Узбекистана к Интегрированной информационной системе ЕАЭС и проекту «Цифровой союз».

Выступил за подготовку Программы кооперации в аграрном секторе. Речь идет о мерах по облегчению взаимного доступа сельхозпродукции на наши рынки, реализации инновационных агропромышленных проектов, внедрению передовых научных разработок.

В целях поощрения туристических обменов выразил намерение внедрить порядок, позволяющий гражданам государств Объединения въезжать в нашу страну по внутренним документам.

В завершении выступления Шавкат Мирзиёев еще раз подтвердил приверженность страны развитию тесного и продуктивного сотрудничества с партнерами по ЕАЭС в целях эффективного использования всего имеющего потенциала.

Шавкат Мирзиеев
ЕАЭС