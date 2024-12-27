Какие предложения Шавкат Мирзиёев выдвинул на саммите ЕАЭС?

В октябре с Евразийской экономической комиссией Узбекистан принял новый трехлетний План, в который вошли порядка сорока конкретных мероприятий в таких сферах, как торговля, промышленность, финансовый сектор, агрокомплекс, транспорт и другие. Узбекистан также подключился и намерен активно участвовать в отраслевых программах в области цифровизации торговли и грузоперевозок, внедрения электронной коммерции, борьбы с климатическими изменениями. Кроме того, Правительство тщательно готовится к очередному, четвертому заседанию совместной Рабочей группы.