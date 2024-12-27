2024 год стал для Петербурга самым успешным за последние 20 лет

2024 год для Петербурга стал самым успешным за последние 20 лет, а по ряду ключевых показателей уходящий год был даже рекордным. Например, оборот местных предприятий и организаций в 2023-м снижался, а в 2024-м увеличился на 20 процентов. А за счет рекордного открытия школ и детсадов ликвидировали накопленный дефицит по социальным учреждениям. И это лишь малая часть, чего достигли в Северной столице в этом году. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».