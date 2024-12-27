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2024 год стал для Петербурга самым успешным за последние 20 лет

По ряду ключевых показателей уходящий год для Северной столицы стал рекордным.

Источник: Комсомольская правда

2024 год для Петербурга стал самым успешным за последние 20 лет, а по ряду ключевых показателей уходящий год был даже рекордным. Например, оборот местных предприятий и организаций в 2023-м снижался, а в 2024-м увеличился на 20 процентов. А за счет рекордного открытия школ и детсадов ликвидировали накопленный дефицит по социальным учреждениям. И это лишь малая часть, чего достигли в Северной столице в этом году. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

— Экономика Северной столицы набрала хороший ход. Отмечен двузначный рост в промышленности, инвестициях, туризме.

отметил градоначальник

Еще одним достижением, которое можно отметить, стало увеличение поступлений в городской бюджет. Так, в 2024-м городская казна получила на 16 процентов больше доходов, чем год назад.