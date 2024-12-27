Полковник Ходаренок: до 20 января в зоне СВО будет упорная борьба за позиции

«Подорван боевой потенциал противника. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего, как отметил Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин, составили почти один миллион человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тысяч военнослужащих. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Вооруженные силы Российской Федерации прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения», — отметил министр обороны Андрей Белоусов отметил на заседании расширенной коллегии Минобороны.