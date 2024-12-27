Сколько из бюджета потратят на губернатора Юрия Слюсаря

Обеспечение работы врио губернатора Юрия Слюсаря в 2025 году обойдется в 30 миллионов рублей. Это следует из окончательной редакции областного закона о бюджете, принятого 23 декабря во втором чтении депутатами Законодательного собрания.
В министерстве финансов Ростовской области сообщили, что пункт бюджета «Функционирование губернатора» Ростовской области включает траты на организацию рабочих поездок. Перемещения губернатора обойдутся областному бюджету в следующем году в сумму 2,6 миллиона рублей. — Это расходы на командировки. Суточные и прочее, — уточнили в донском Минфине.
Расходы на «функционирование губернатора» распределятся в следующем году так: 10,8 миллиона рублей — на зарплату главы региона; 16,6 миллиона — на проведение необходимых закупок; 2,6 миллиона — те самые на иные траты, куда входят рабочие поездки.
Траты на Василия Голубева в его последний губернаторский год были скромнее. На зарплату в 2024-м выделяли 9,3 миллиона, на командировки — так же 2,6 миллиона, а на закупки — 12,6 миллиона рублей.
Юрий Слюсарь сменил Голубева в кресле губернатора в ноябре 2024 года после того, как Василий Юрьевич объявил, что уходит в отставку из-за перехода на другую работу. Он оказался в Совете Федерации, куда пошел на место Ирины Рукавишниковой, представлявшей Ростовскую область в парламенте с 2018-го.
На основе информации минфина Ростовской области.