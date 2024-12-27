Сколько из бюджета потратят на губернатора Юрия Слюсаря

Юрий Слюсарь сменил Голубева в кресле губернатора в ноябре 2024 года после того, как Василий Юрьевич объявил, что уходит в отставку из-за перехода на другую работу. Он оказался в Совете Федерации, куда пошел на место Ирины Рукавишниковой, представлявшей Ростовскую область в парламенте с 2018-го.