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Александр Беглов: Звонки петербуржцам от имени губернатора — фейк и провокация

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все приглашения жителям для видеосвязи якобы с главой города являются «фейком и провокацией».

Источник: Коммерсантъ

Об этом он предупредил горожан накануне, 26 декабря, в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

«Могу ответственно заявить жителям нашего города, что ни я, ни члены правительства, ни мои помощники на видеоразговор никого не приглашаем. Это фейк и провокация. Не поддерживайте мошенников», — обратился к петербуржцам господин Беглов.

Градоначальник еще раз подчеркнул, что в Петербурге накануне новогодних праздников усилены меры безопасности, и призвал петербуржцев и не поддаваться на провокации жуликов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что уходящий 2024 год Александр Беглов назвал самым успешным для Петербурга за последние 20 лет, а по ряду ключевых показателей — рекордным.